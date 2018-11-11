Havran'da Karaca Avcılarına Ceza

BALIKESİR'de polislerin yol kontrolünde durdurduğu aracın bagajında, vurulmuş karaca buldu. Araç
sürücüsü R.E.'ye 10 bin, beraberindeki M.K. ve B.A.'ya ise 3'er bin TL para cezası kesildi. Havran
ilçesinde polislerin yol kontrolü sırasında 35 N 5541 plakalı araç durduruldu. Yapılan aramada aracın bagajında vurulmuş karaca bulundu. Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şefliği yetkililerine haber verildi. Milli Parklar Şefliği yetkileri, R.E.'ye 10 bin lira, ona yardımcı olan M.K. ve B. A'ya da 3'er bin lira ceza kesti.
Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Atasoy Tanrısever, koruma altında olan yaban hayvanlarını avlayanlara yüksek cezalar verildiğini hatırlatırken, avcıların bu konuda bilinçli olmalarını istedi. Tanrısever, usulsüz avlananlara fırsat verilmediğini de söyledi.
- Balıkesir
11 Kasım 2018 Pazar 13:39