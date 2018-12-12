Havran'da Öğrencilere 6 Ton Meyve Dağıtıldı

Balıkesir
'in Havran
ilçesinde Tutum-Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası tarafından ilçede eğitim gören 5 bin öğrenciye içerisinde elma, portakal ve mandalina bulunan 6 ton meyve dağıtıldı.
Meyve dağıtımı nedeniyle Ömer Çavuş Anaokulunda bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Havran Kaymakamı Şeref Aydın
ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere kumbara ve kese kağıdı içerisinde meyve dağıtıldı.
Etkinlikte konuşan Havran Kaymakamı Şeref Aydın, "Çocuklarımıza tutumlu olmayı, yerelde üretilen malı kullanmayı öğretmemiz lazım. Çocuklarımızın sahip oldukları nimetlerin kıymetini bilip, ona göre bu bilinçle, bu nimetleri, bu sahip oldukları ürünleri tüketmelerini öğretmemiz lazım." dedi.
Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer ise öğrencilerin yüzlerini güldürmek istediklerini söyledi.
İlçede üretilen mandalina dağıtıldı
Hafta başında başlanan meyve dağıtımının ilçe merkezi ve tüm kırsal mahalleler başta olmak üzere tamamlandığını kaydeden Hançer, şunları kaydetti:
"5 bin öğrenciye toplam 6 ton meyve dağıttık. Sağlıklı beslenen nesiller, gülen yüzler diye yola çıktık. Bugün Havran'daki öğrencilerimizle bir bütün olduk. Aynı mutluluğu yaşadık. Yüzler güldü. Onların gülen yüzlerini görünce bizler, daha çok mutlu olduk. Dağıttığımız kese kağıtlarının içerisinde Havranımızın mandalinası, elma ve portakal vardı. Tamamen yerli üretim olsun istedik."
Dağıtılan meyvelerin paketleme işini, kapalı pazar yerinde Havran Anadolu Lisesi
ile Muzaffer Leman Akpınar
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bir grup öğrenci yaptı.
Balıkesir,Havran
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:02