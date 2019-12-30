Havran'da "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Kursu"

Balıkesir'in Havran ilçesinde açılan ve 20 öğretmenin katıldığı "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Kursu" tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Havran Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda özel bir simülasyon firması tarafından ücretsiz verilen "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Kursu" sona erdi.

Kursun tamamlanması dolayısıyla Havran Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Kursu başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifikaları Kaymakam Şeref Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ve diğer davetliler tarafından verildi.

Ücret talep etmeden eğitim veren firmanın yetkililerine teşekkür Aydın, "Kursa katılan öğretmenlerimiz eğitimde yenilikleri takip ederek ve kendilerini geliştirmek üzere zaman ayırdılar. Kursu bitiren öğretmenlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Daha sonra kursa katılan öğretmenlere sertifikaları takdim edildi ve fotoğraf çektirildi.

Kaynak: AA