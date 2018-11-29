Havran'da Uyuşturucu ve Mühimmat Ele Geçirildi

Balıkesir
'in Havran
ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir miktar esrar ile tabanca mühimmatı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri elde edilen istihbarat doğrultusunda. Havran ilçesine bağlı Çamdibi
Mahallesi'nde H.Ü. isimli şüphelinin evine operasyon yaptı.
Operasyonda ev ve eklentilerinde arama yapan jandarma ekipleri, 33 gram kubar esrar ile tabanca şarjörü ve muhtelif çapta 78 mühimmat ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak H.Ü. ve B.Ü. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
29 Kasım 2018 Perşembe 12:50