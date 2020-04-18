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Havsa'da ev hanımları maske üretimine başladı

Edirne'nin Havsa ilçesinde ev hanımları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske üretimine başladı.

18.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:44
Havsa'da ev hanımları maske üretimine başladı
Edirne 'nin Havsa ilçesinde ev hanımları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske üretimine başladı.
Havsa Belediyesinin temin ettiği malzemelerle evlerinde maske dikimine başlayan kadınlar, hem salgına karşı mücadelede rol alıyor hem de "evde kal" çağrılarına uyarak örnek bir davranış sergiliyor.
Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmak için ilçe halkının seferber olduğunu belirtti.
Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini ve koruyucu önlemlerin alınması için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Balkan, şunları kaydetti:
"Belediyemiz, fabrikamız, esnafımız ile el ele vererek başladığımız maske üretimimize yeni bir güç daha kattık; Havsa'mızın ev hanımları üretimde bizde varız diyerek bizlere destek oluyorlar. Biz de onlardan güç alarak bir adım daha ileri gidiyor, pazar yerimizde dağıtımını yaptığımız maskelerimizi hafta başından itibaren ilçemizde evlere de dağıtmaya başlayacağız. Bize her zaman destek olan Havsalı hanımlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Aydın Balkan, Edirne, Havsa, Güncel
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