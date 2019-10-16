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Havsa Millet Kıraathanesi ilgi görüyor

Havsa Millet Kıraathanesi, öğrencilerden ilgi görüyor.

16.10.2019 18:20Havsa Millet Kıraathanesi ilgi görüyor
Havsa Millet Kıraathanesi, öğrencilerden ilgi görüyor.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Havsa'da bulunan İlçe Halk Kütüphanesi'nin bir bölümü, tadilatın ardından Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüldü.
Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı ve Havsa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin katkılarıyla tadilatı yapılan kütüphane, Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermeye başladı.
İlçe halkının hizmetine sunulan kütüphane ve kıraathanede ziyaretçilere çeşitli ikramlar da sunuluyor.
2 bin 500 yeni kitapla zenginleştirilen kütüphane, vatandaşlar ve öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

Edirne, Havsa, Güncel

Kaynak: AA

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