Havuz suyunun ağız ve diş sağlığına etkisi!

Yaz mevsiminin gelişiyle insanların serinlemek için tercih ettikleri yerlerin başında yüzme havuzları geliyor.

Havuzda vakit geçirecek olan kişilerin ağız ve diş sağlığına dikkat etmemeleri halinde diş problemleri yaşayabileceklerini belirten Dr. Çapan, "Yüzme havuzları için ideal pH değeri, 7,2 ile 7,6 arası olmalıdır. Havuz suyu pH'ın ideal değerlerin altında olduğu havuzlarda uzun süre antrenman yapan yüzücülerin dişlerinde erozyon (diş minesi aşınması) görülebilirken, ideal değerin üstünde pH'a sahip olan havuzlarda sporcuların dişlerinde sarı-kahverengi renklenmeler ortaya çıkabilmektedir. Bu renklenmeler diş hekimleri tarafından diş yüzeyinden uzaklaştırılabileceği gibi genç yüzücülerin ve ailelerinin bu konuda bilgi sahibi olmaları da oldukça önemlidir." dedi.

Bununla birlikte yüzme öncesinde beslenme önerilerinde bulunan Dr. Çapan, dişteki film tabakasının ortadan kalkmaması için diş fırçalama işlemini havuza girmeden önce yapılmaması ve mümkün olduğunca asitli içeceklerden uzak durulması gerektiğini belirtti.