Havuz ve göletleri bitkilerle temizliyorlar

Biyolojik gölet veya yüzme havuzları yapan bir firma tarafından "diyaliz cihazı" mantığıyla geliştirilen mobil botanik aracı sayesinde havuzlar ve göletler kimyasal katkılar yerine bitkilerle biyolojik olarak temizleniyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali"ne katılan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biyolojik göletlerin Türkiye'de daha çok yeni olduğunu söyledi.

Almanya'ya 2006'da yaptığı gezisinde insanların biyolojik yüzme havuzlarında yüzdüklerini gördüğünü, "Türkiye'de neden böyle bir yüzme havuzu olmasın?" diyerek bir firmanın Türkiye tedarikçiliğini üstlendiğini ifade eden Gültekin, şunları kaydetti"

"Türkiye'de 2007-2008 yılında ilk göletimizi yapmaya başladık. En son yüzme göletimizi 2009'da bitirdik ve bir daha yapmadık çünkü Türkiye biyolojik gölete, biyolojik yüzme havuzuna hazır değildi. Biyolojik havuza sucul ekosistem kuruyorsunuz. Ekosistemde kurbağalar, böcekler var. Biz Türk vatandaşları börtü böceklerden çekiniyoruz, yaptığımız işlerden 'Kurbağa var, sivrisinek geldi' gibi şikayet oldu. Biz de havuzu bırakıp göllere yöneldik. Halka açık yüzme göletleri yaptık." diye konuştu.

Klorlu havuzlarda yüzmenin çeşitli rahatsızlıklara yol açtığını, sudaki klorun çok iyi ayarlanması gerektiğini aktaran Gültekin, yüzme havuzuna girerken veya çıkarken duş alınması gerektiğini, bunun alternatifinin de biyolojik havuz olduğunu anlattı.

Biyolojik havuzda sucul ekosistemin bulunduğunu dile getiren Gültekin, şunları söyledi:

"Burada gözle görmediğiniz bakteriler var, halofitler, mikrofitler, su pireleri gibi bakteriler vücuttaki zararlı bakterileri anında absorbe ediyor. Suyun her yerinde biyokatman var. Yani insanlar kimyasal bir havuzda yüzeceğine biyolojik bir havuzda yüzüyor. Türkiye'de biyolojik havuzlar yavaş yavaş ilgi görmeye başladı. Sloganımız 'Mobil biyolojik yüzme havuzları hazır, Türkiye hazır mı?' Anlatıyoruz, eğer bahçenizde bir havuz yapacaksanız börtü böcek gelecek ama biz bunu ayrı bir yerde tutabiliyoruz, sistem bu."

Gültekin, Irak, Azerbaycan, Almanya, Suudi Arabistan gibi ülkelerde de iş yaptıklarını aktardı.

Diyaliz cihazı mantığıyla çalışan mobil botanik aracı geliştirdi

Suyun ıslahının zor olduğunu, biyolojik göllerin zamanla yeşerme yaptığını ve başka firmalarca yapılan biyolojik göletle havuzların temizliğini de gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gültekin, "Biyolojik göllerdeki su bir yıl içinde yeşeriyor. Bu yeşeren göller için araç tasarladık. Bu aracı diyaliz makinesi olarak düşünebiliriz. Gölün 200-250 metre uzağından aracımıza su pompalayıp, burada bakteriler yoluyla suyu temizliyoruz. Kimyasal yok, kanı temizleyen diyaliz cihazı gibi bunu da gölün diyaliz cihazı olarak düşünebiliriz." diye konuştu.

Bu aracın içinde birkaç parametre olduğunu anlatan Gültekin, şu bilgileri verdi:

"Fosfat ayrıştırıcı, suyu atomlara parçalayan karıştırıcılar, içinde katmanlar ve minerallerin olduğu filtre görünümünde cihaz var. İstanbul Üniversitesi Maden Fakültesinden raporlanmış çeşitli materyaller var. Bu materyallerden filtrelenerek, süzülerek su temizleniyor. Burada üç dört materyal var, bunların hangisi suda eksikse onları ekleyip suyu biyolojik olarak berraklaştırıyoruz. Bitkiler ve çakıllar temizleme işinde başlıca roller. 29 çeşit geofit su bitkileri var. Hangi bitkileri kullanacağımızı bize su analizleri veriyor. Her bölgede her bitkiyi kullanamıyoruz çünkü ters tepkime yapabiliyor. Suda demir oranı yüksekse demiri absorbe eden bitkiyi kullanıyoruz. Suyun özelliğine göre bitki kullanıp suyu bu şekilde temizliyoruz. Analize göre suyu temizleyen ögelerden biri de bitkiler. Biyolojik dediğimiz zaman 29 çeşit soğanlı bitki var. Bunlar su bitkileri ve altına kurduğumuz rejenerasyon alanıyla bu göl temizlenmiş oluyor."

Gültekin, mobil botanik aracını notere tasdik ettirdiklerini, patent için de başvuruda bulunduklarını sözlerine ekledi.

