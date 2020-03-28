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Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı

Antalya'da yağmur suyu havuzuna düşen dişi kangal köpeği, havuzun kenarına gelerek boynundan yakalayan erkek kardeşi kangal köpek kurtardı. Köpeklerin sahibi, erkek kangalın kardeşinin hayatını kurtardığı o anları videoya aldı.

28.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:23
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı

Antalya 'nın Serik ilçesindeki bir yağmur suyu havuzuna düşen dişi kangal köpeği, o anları gören erkek kardeşi kurtardı. Havuzun kenarına gelip kardeşinin boynundan tutup çekerek dışarıya taşıyan köpeğin o anları, sahibi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

BOYNUNDAN YAKALAYIP KURTARDI

Serik Belediyesi'nde güreşçi antrenörü olarak görev yapan ve aynı zamanda koyunları bulunan Ferit Çilenker, 'Kraliçe' ve 'Reis' isimli kangal köpeklerini de yanına alarak, Yeşilyurt Mahallesi'nde koyunlarını otlatmaya gitti. O sırada Kraliçe isimli dişi köpek, mahalledeki seranın yağmur suyu havuzuna düştü. Havuzda bir süre yüzdükten sonra sudan çıkmaya çalışan köpek, başarılı olamadı. Köpeğin 'Reis' isimli erkek kardeşi de, Kraliçe'yi kurtarmak için havuzun etrafında dolaştı. Köpek, havuzun kenarına gelen kardeşini boynundan yakalayıp, kenara doğru çekti ve sudan kurtarmayı başardı. Köpeğin, kardeşini sudan kurtarma çabası, sahipleri Çilenker'in kamerasına yansıdı.

''KARDEŞLİK BÖYLE BİR ŞEY''

2 köpeği küçüklüklerinden bu yana beslediğini ifade eden Çilenker, "Havuzun kenarında gezerken Kraliçe suya düştü. Erkek kardeşi de havuzun kenarında dolaştı. Nasıl çıkaracağını düşündü. O anlar benim de dikkatimi çekti ve kameraya aldım. Kraliçe hafif uzandı ve Reis, kulak yapısından tutup onu geri geri çıkardı. Allah'ın takdiri, demek ki kardeşlik böyle bir şey. Köpeklerin ikisi de birbirine çok sadıktır." dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, serik, Güncel

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