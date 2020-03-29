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Havuza düşen köpeği kangal kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde havuza düşen bir köpeği, kangal cinsi köpek kurtardı.

29.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:56
Antalya 'nın Serik ilçesinde havuza düşen bir köpeği, kangal cinsi köpek kurtardı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde çobanlık yapan Ferit Çilenker'in, "Kraliçe" adını verdiği köpeği bölgedeki seralardan birinin yağmur suyu havuzuna düştü. İçi naylonla kaplı havuzdan çıkamayan köpeği, çobanın "Reis" ismini verdiği kangal cinsi köpek, boynundan yakalayıp sudan çıkardı.
Çilenker, olay anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Havuza düşen köpeği kangal kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: Yeşilyurt Mahallesi, Antalya, serik, Güncel

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Havuza düşen köpeği kangal kurtardı

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