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Havuza düşen köpek kurtarıldı

AMASYA'da, sulama havuzuna düşen köpek, bölgeden geçen Murat Mutlu tarafından kurtarıldı.

19.07.2019 15:51 Havuza düşen köpek kurtarıldı
AMASYA'da, sulama havuzuna düşen köpek, bölgeden geçen Murat Mutlu tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Yuvacık köyünde köpeğin sulama havuzuna düştüğünü gören Murat Mutlu, yanına gitti. Sulama havuzunda köpeğin çırpındığını gören Mutlu, uzanıp, hayvanı sudan çıkardı. Köpeğin vücudunu kontrol eden Mutlu, ayağında yara olduğunu fark etti. Mutlu, köpeğe pansuman yaptı. Köpeğin havuza düştüğünü söyleyen Murat Mutlu, "Onu o şekilde görünce kötü oldum. Hemen yardımına koşarak boğulmak üzereyken sudan çıkardım. Tedavisini yaptım. Hayvanları çok seviyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Murat Mutlu, Güncel

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