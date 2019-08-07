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Havuza düşen köpek ve yavrusu kurtarıldı

Edirne'de, katı atık tesisinde havuza düşen köpek ve yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

07.08.2019 16:27 Havuza düşen köpek ve yavrusu kurtarıldı
Edirne'de, katı atık tesisinde havuza düşen köpek ve yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinde belediyeye ait katı atık düzenli depolama tesisin sızıntı suyu toplama havuzuna köpek ve yavrusu düştü.
Tesis çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine veteriner hekimi ve itfaiye ekibi geldi.
İtfaiye ekipleri 6 metre derinliğindeki havuza çelik halatla inerek, köpek ve yavrusunu bulunduğu yerden kurtardı.
Sızıntı suyu toplama havuzundan çıkarılan köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uzunköprü, İtfaiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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