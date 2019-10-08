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Havuza düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti

Havuza düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti -Bağ evinde havuz faciasıGAZİANTEP - Gaziantep'te, bağ evindeki havuza düşen 3 yaşındaki bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.

08.10.2019 01:33
Havuza düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti
-Bağ evinde havuz faciası
GAZİANTEP - Gaziantep'te, bağ evindeki havuza düşen 3 yaşındaki bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 6 Ekim Pazar günü akşam saat 19.00 sıralarında bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre bağ evinde oyun oynayan 2016 doğumlu İrfan Güleç bahçedeki havuza düştü. Talihsiz çocuk çevredekilerin fark etmesiyle havuzdan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırılan küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Küçük çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Havuza düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti

Bağlarbaşı, Gaziantep, Şahinbey, Yerel

Kaynak: İHA

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