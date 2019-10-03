Haberler » 3. Sayfa » Haber

Havuza düşen kurdu itfaiye kurtardı

Denizli'nin Çameli ilçesinde tarımsal amaçlı kullanılan boş sulama havuzuna düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

03.10.2019 14:35Havuza düşen kurdu itfaiye kurtardı
Denizli'nin Çameli ilçesinde tarımsal amaçlı kullanılan boş sulama havuzuna düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Çameli ilçesi Akpınar Mahallesi'nden meydana geldi. Boş sulama havuzuna bir hayvanı düştüğünü ve çıkamadığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler havuzdaki hayvanın kurt olduğunu ve havuzun zemininde ki balçıktan dolayı kayıp çıkamadığını belirledi. Bunun üzerine kurdun saldırma ihtimalini göz önüne alan itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak havuza indi. Ardından özel bir aparat kullanarak kurdu yakalamayı başaran ekipler havuzdan dışarı çıkardı. Sonrasında ise kurt veteriner hekim gözetiminde doğaya salındı. - DENİZLİ

İtfaiye, Akpınar, Denizli, Çameli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:09 Kavgaya gitmesini engellemeye çalışan eniştesini vurdu
17:04 Aracında 4 farklı sahte basın kartı olan sürücü gözaltına alındı
17:02 İstanbul'da 5 bin litre etil alkol ele geçirildi
16:57 Tokat'a şehit ateşi düştü
16:56 Hadımköy'de trafik kazası: 1 yaralı
16:54 3 zehir taciri uyuşturucu satarken yakalandı
16:53 Kuşadası'nda 8 ayrı suçtan da aranan cezaevi firarisi yakalandı