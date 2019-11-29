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Havuza düşen otomobilde boğulan Şenol, toprağa verildi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sulama havuzuna düşen otomobilde boğulan Zeynep Şenol (37), gözyaşları içinde toprağa verildi.

29.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:47Havuza düşen otomobilde boğulan Şenol, toprağa verildi

MERSİN'in ilçesinde, sulama havuzuna  düşen otomobilde boğulan Zeynep Şenol (37), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, Erdemli'ye bağlı Mahallesinde Ağlıca mevkisinde dün meydana geldi. İddiaya göre, Bünyamin Şenol beraberinde eşi Zeynep Şenol ile birlikte 33 VPE 11 plakalı otomobiliyle  sulama havuzunun kenarına geldi. Otomobili park edip, vanayı açmak için araçtan indi.

Ancak Zeynep Şenol'un içinde bulunduğu otomobil, eğimli arazide geri giderek, sulama havuzuna düştü. Zeynep Şenol, su dolan otomobilde boğuldu.

Zeynep Şenol, Şehir Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından bugün Esenpınar Mahallesi'ndeki Ağlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Esenpınar, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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