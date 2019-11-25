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Havuza giren ayı reklam yıldızı oldu

Bulgaristan'da bir otelin havuzuna gece giren ayı dakikalarca keyif yaptı.

25.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:38Havuza giren ayı reklam yıldızı oldu

'da bir otelin havuzuna gece giren ayı dakikalarca keyif yaptı. Olayı fırsata çeviren otel yönetimi, ayının görüntülerinden reklam filmi hazırladı.

Bulgaristan Filibe kentinde bulunan Lift Sopot adlı dağ otelinin dağ otelinin havuz bölümüne gece saatlerinde giren bir ayı, havuzda dakikalarca yüzdü. Otelin güvenlik kamerasına yansıyan ayının keyifle yüzdüğü görüntülerden bir reklam filmi hazırlatan otel yetkilileri, videoyu "Baldan bile daha tatlı" sloganıyla sosyal medya hesabından yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otelin girişinde ayının gezinmesi

-Kapılara bakan ayının havuz bölümüne geçişi

-Havuz bölümüne geçen ayının havuz kenarına gidişi

-Havuz kenarında suya ellerini ve ayaklarını sokması

-Havuz içinde ayının yüzmesi oynaması

-Otel yönetiminin hazırladığı reklam filmi



Bulgaristan, Güncel

Kaynak: DHA

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