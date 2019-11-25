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Havuza giren ayı reklam yıldızı oldu

Havuza giren ayı reklam yıldızı olduBulgaristan, (DHA) ? Bulgaristan'da bir otelin havuzuna gece giren ayı dakikalarca keyif yaptı.

25.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:01
Havuza giren ayı reklam yıldızı oldu
, (DHA) ? Bulgaristan'da bir otelin havuzuna gece giren ayı dakikalarca keyif yaptı. Olayı fırsata çeviren otel yönetimi, ayının görüntülerinden reklam filmi hazırladı.
Bulgaristan Filibe kentinde bulunan Lift Sopot adlı dağ otelinin dağ otelinin havuz bölümüne gece saatlerinde giren bir ayı, havuzda dakikalarca yüzdü. Otelin güvenlik kamerasına yansıyan ayının keyifle yüzdüğü görüntülerden bir reklam filmi hazırlatan otel yetkilileri, videoyu 'Baldan bile daha tatlı' sloganıyla sosyal medya hesabından yayınladı.
Havuza giren ayı reklam yıldızı oldu

Bulgaristan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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