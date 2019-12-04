Haberler » Güncel » Havuzda 'ayrımcılık' yaptığı iddia edilen site yöneticilerinin yargılanmasına başlandı - Haber

Havuzda "ayrımcılık" yaptığı iddia edilen site yöneticilerinin yargılanmasına başlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 13 ve 9 yaşındaki iki çocuğu "haşema" giydikleri gerekçesiyle havuza sokmadığı iddia edilen 4 site yöneticisi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

04.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:40Havuzda
'in Erdemli ilçesinde 13 ve 9 yaşındaki iki çocuğu "haşema" giydikleri gerekçesiyle havuza sokmadığı iddia edilen 4 site yöneticisi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.
Erdemli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, çocukların annesi olan müşteki Hülya B. ile avukatının yanı sıra tutuksuz sanıklardan Hüseyin S. katıldı.
Hüseyin S, savunmasında, olayın yaşandığı dönemde sitenin yönetim kurulunda olmadığını savunarak, "haşema" ile havuza girilmemesi yasağının genel kurul kararıyla alındığını iddia etti.
Herhangi bir inanca veya fikre yönelik ayrımcılık yapmadığın belirten Hüseyin S, "Sitemizde bir açık bir de kapalı havuz var. Kapalı havuz kadınlar için. Açık havuz karışık, isteyen girebilir. Sadece açık havuzda böyle bir uygulama var. Bu yasak daha önce site sakinlerinin talebiyle, oy çokluğuyla alınmış. Benim olayla bir ilgim yok." ifadesini kullandı.
Müşteki Hülya B. ise şikayetçi olduğunu belirterek "Siteye taşındığımız ilk gün bu olay yaşandı. Çocuklarımın hepsinde 'haşema' yoktu. Sadece büyük kızımda vardı, küçük kızımda uzun şort vardı. Hatta küçük oğlum da havuza alınmadı. Çocuklarımın psikolojisi olaydan sonra bozuldu. Olayda sadece yönetici olduğunu söyleyen B.Ö'nün çocuklarıma tepkisi gördüm. Diğer sanıkları tanımıyorum." diye konuştu.
Müşteki avukatı Yusuf Türe de sitenin aldığı kararın, olayı suç olmaktan çıkarmayacağına vurgu yaparak, "İnsanlar istediği şekilde giyinebilir. Bir site kararı gerekçesiyle buna müdahale edilmez." dedi.
Hakim, yasağın alındığı döneme ilişkin yönetim kurulu kararlarının listesinin mahkemeye getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
3 yıla kadar hapis istemi
Ailenin sitedeki dairelerine taşındıkları sırada 13 yaşındaki B.B. ile kız kardeşi 9 yaşındaki A.B'nin havuza girmek istediği aktarılan iddianamede, bunun üzerine site yöneticisi B.Ö'nün haşema giyen B.B. ile uzun şort giyen kardeşinin suya girmesine izin vermediği belirtildi.
İddianamede, B.Ö. ile sitenin yönetim kurulu üyeleri T.S, H.S. ve C.Ç. hakkında "Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle ayrımcılık yapmak" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:25 Mehmet Soytürk, Salomon Cape Town Ultra Trail'de parkur rekoru kırdı - Haber
19:24 Mehmetçik'ten Pınar bebeğe ziyaret - Haber
19:21 Spor İstanbul'dan Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
19:20 Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 4 - Bursaspor: 2 (Maç sonucu) - Haber
19:15 Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:30:12