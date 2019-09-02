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Havuzda boğulma tehlikesi geçiren yaşlı şahıs öldü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, havuzda boğulma tehlikesi geçiren 76 yaşındaki şahıs öldü.

02.09.2019 17:32 Havuzda boğulma tehlikesi geçiren yaşlı şahıs öldü
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, havuzda boğulma tehlikesi geçiren 76 yaşındaki şahıs öldü.

Olay, Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belirtilen adreste boğulma vakası olduğunun bildirilmesi olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Bahse konu yere intikal eden ekipler yaptığı araştırmada H.E. isimli şahsın havuzda yüz üstü hareketsiz şekilde durduğunu belirledi. Şahıs havuzdan çıkarılarak 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, Şarköy Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 76 yaşındaki H.E. isimli erkek şahıs hastanede hayatını kaybetti Olay ile ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Şarköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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