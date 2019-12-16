Havuzda çıplak poz veren İrlandalı güzel, yeni paylaşımıyla sınırları zorladı

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programı ile ünlenen 29 yaşındaki İrlandalı güzel Maura Higgins, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla sınırları zorlamaya devam ediyor. Daha önce havuzda arkadaşlarıyla birlikte çıplak halde poz veren Higgins, bu kez sütyen salladığı pozunu paylaştı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Sonsuzluk havuzunun kenarında duran İrlandalı güzelin söz konusu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri "aşırıya kaçtı" konusunda hem fikir olurken, bazı takipçileri de ünlü modelin paylaşımlarına destek verdi. Maura Higgins'in takipçilerinden biri "Bu bir ipucu mu?" diye yazarken, bir başka takipçisi de "Sunmakta çok iyisin ancak nereye kadar sunacaksın?" diye sordu.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Higgins'in "Yaramaz mı güzel mi" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede 217 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı

İşte İrlandalı güzel Maura Higgins'in Instagram hesabından yaptığı bazı paylaşımlar: