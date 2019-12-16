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Havuzda çıplak poz veren İrlandalı güzel, yeni paylaşımıyla sınırları zorladı

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken 29 yaşındaki İrlandalı güzel Maura Higgins, havuzda verdiği çıplak pozun ardından şimdi de sonsuzluk havuzunun kenarında sütyen salladığı pozunu paylaştı.

16.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:29

'de yayınlanan Aşk Adası programı ile ünlenen 29 yaşındaki İrlandalı güzel Maura Higgins, hesabından paylaştığı fotoğraflarla sınırları zorlamaya devam ediyor. Daha önce havuzda arkadaşlarıyla birlikte çıplak halde poz veren Higgins, bu kez sütyen salladığı pozunu paylaştı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Sonsuzluk havuzunun kenarında duran İrlandalı güzelin söz konusu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri "aşırıya kaçtı" konusunda hem fikir olurken, bazı takipçileri de ünlü modelin paylaşımlarına destek verdi. Maura Higgins'in takipçilerinden biri "Bu bir ipucu mu?" diye yazarken, bir başka takipçisi de "Sunmakta çok iyisin ancak nereye kadar sunacaksın?" diye sordu.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Higgins'in "Yaramaz mı güzel mi" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede 217 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı

İşte İrlandalı güzel Maura Higgins'in Instagram hesabından yaptığı bazı paylaşımlar:

Havuzda çıplak poz veren İrlandalı güzel, yeni paylaşımıyla sınırları zorladı

İngiltere, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
RACO:türk iş asgari ücretten 1 tl bile inmeyecekmiş aralık ayındaki bu asgari ücret tiyatrosu bitsin artık yav sendikaların hiçbir yaptırım gücü yokki ne derse desinler milleti bu haberlerle niye oyalıyorsunuz anlamıyorum
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......:Evde çektiği resimdeki yüze bak profesyonel resimdekine bak.
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HAKLI:Bu Habere benzeyen tam 6 tane farklı bayana ait haber okudum. Ya haber yapacak konu kalmadı. Yada biz baya abaza bir milletiz. Bu haberlere baya talep var.
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EMİR:Maşaallah maşaallah maşaallah
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YAPMA YAV!!!:NİYE SANSÜRLÜYORSUNUZ.
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