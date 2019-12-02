Haberler » Güncel » Havuzda hayatını kaybeden öğrencinin adına okul yapıldı - Haber

Havuzda hayatını kaybeden öğrencinin adına okul yapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde girdiği havuzda kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdikten 12 gün sonra açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarına göre, çok istediği Kabataş Erkek Lisesini kazandığı ortaya çıkan Yılmaz Bahadır Amaç'ın adı anaokuluna verildi.

02.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:42Havuzda hayatını kaybeden öğrencinin adına okul yapıldı
'ın ilçesinde girdiği havuzda kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdikten 12 gün sonra açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarına göre, çok istediği Kabataş Erkek Lisesini kazandığı ortaya çıkan Yılmaz Bahadır Amaç'ın adı anaokuluna verildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Numune Evler Mahallesi'nde, 621 bin lirası hayırseverlerin destekleriyle, 1 milyon 929 bin liraya ihale edilen, Yılmaz Bahadır Amaç'ın ailesinin de katkısıyla tamamlanan okulun açılışında yaptığı konuşmada, ailenin acısını paylaştıklarını söyledi.
Yılmaz Bahadır Amaç'ın adının verildiği okuldan devlete faydalı bireyler yetişeceğini ifade eden Vali Doğan, "Yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
Baba Yılmaz Amaç da oğullarını elim bir kaza sonucu kaybettiklerini hatırlatarak, destek olanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından 2 bin metrekare alan üzerine altı derslik olarak inşa edilen "Yılmaz Bahadır Amaç Anaokulu"nun açılışı gerçekleşti.
Açılışa, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ve davetliler katıldı.

Dörtyol, Hatay, LGS, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09 Bursa uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu-3 - Haber
17:08 Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kamerada - Haber
17:08 Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Haber
17:08 Öğretmenin şikayet ettiği okul müdürüne idari ve adli soruşturma - Haber
17:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti - Haber
17:03 Genç sporcular gözyaşları arasında toprağa verildi - Haber
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? - Haber
16:52 Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:28 HDP, cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haber
17:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
09:55 Dünyanın farklı ülkelerinden nadir bulunan tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor
21:22 Ekmekte pes dedirten skandal! 17 lira ucuz diye yemlik buğday kullanılıyor
2.12.2019 17:18:21