Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olayda, bir okulda asistan öğretmen olarak çalışan 27 yaşındaki Kirstie None Rosa adlı kadın, reşit olmayan iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmek suçundan gözaltına alındı.

İddiaya göre asistan öğretmen, 15 yaşındaki iki öğrencisine alkol ve uyuşturucu madde verip onları bir ev partisine götürdü. Rosa burada, apartman sakinlerinin ortak kullandığı havuzda iki öğrencisiyle ilişkiye girdi.

PARTİ SAHİBİ EVDEN KOVDU

Rosa'nın öğrencileriyle ilişkiye girdiğini fark eden parti sahibi kadın, öğretmeni de öğrencileri de evinden kovup durumu emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi ve olay ile ilgili soruşturma başlatılmasına karar verdi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Rosa'nın asistan öğretmen olarak görev yaptığı okul olan Collier County School, olaylardan haberdar olmadıklarını bildirirken, öğretmenin işine son verildiği açıklamasında bulundu.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Asistan öğretmen Rosa, ilk başta tüm suçlamaları reddetse de polisin izlettiği güvenlik kameralarından sonra tüm suçunu kabul etmek zorunda kaldı. Ayrıca olayda görgü tanıklarının da ifadesi alındı.

VELİLER TEPKİLİ

Olayın ortaya çıkmasında sonra okulda eğitim gören öğrencilerin velileri yaşanan olaya büyük tepki gösterdi. Veliler çocuklarını okula göndermekten korktuklarını ifade ederken, ahlaksız öğretmenin hak ettiği cezayı almasını talep ediyorlar.