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Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı

ABD'nin Florida eyaletinde bir kadın öğretmen, iki öğrencisiyle evinin havuzunda cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

11.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:02

ABD'nin eyaletinde yaşanan olayda, bir okulda asistan öğretmen olarak çalışan 27 yaşındaki Kirstie None Rosa adlı kadın, reşit olmayan iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmek suçundan gözaltına alındı.

İddiaya göre asistan öğretmen, 15 yaşındaki iki öğrencisine alkol ve uyuşturucu madde verip onları bir ev partisine götürdü. Rosa burada, apartman sakinlerinin ortak kullandığı havuzda iki öğrencisiyle ilişkiye girdi.

PARTİ SAHİBİ EVDEN KOVDU

Rosa'nın öğrencileriyle ilişkiye girdiğini fark eden parti sahibi kadın, öğretmeni de öğrencileri de evinden kovup durumu emniyet güçlerine verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi ve olay ile ilgili soruşturma başlatılmasına karar verdi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Rosa'nın asistan öğretmen olarak görev yaptığı okul olan Collier County School, olaylardan haberdar olmadıklarını bildirirken, öğretmenin işine son verildiği açıklamasında bulundu.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Asistan öğretmen Rosa, ilk başta tüm suçlamaları reddetse de polisin izlettiği güvenlik kameralarından sonra tüm suçunu kabul etmek zorunda kaldı. Ayrıca olayda görgü tanıklarının da ifadesi alındı.

VELİLER TEPKİLİ

Olayın ortaya çıkmasında sonra okulda eğitim gören öğrencilerin velileri yaşanan olaya büyük tepki gösterdi. Veliler çocuklarını okula göndermekten korktuklarını ifade ederken, ahlaksız öğretmenin hak ettiği cezayı almasını talep ediyorlar.

Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, 3. Sayfa, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (2)
MİSAFİR:Aman hocam canım hocam
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SAKARYALI HATUN:Ateşi başına vurmuş. :))))insanlar ,iyice azdı. :(((
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