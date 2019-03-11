Havuzda Uluslararası Başarı

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Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcusu Kaan Kara, Internatıonal Swımmıng Meet Penguın Cup Yarışları'ndan bronz madalya ile dönüyor.9-10 Mart tarihleri arasında Slovenya'nın Kranj kentinde gerçekleştirilen Internatıonal Swımmıng Meet Penguın Cup Yarışları'na milli forma ile katılan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcusu Kaan Kara, 15 Yaş Erkekler Kategorisinde 200 metre kurbağalama branşında 2.32.23'lük derecesiyle 3. oldu ve ödül kürsüsünde madalya heyecanı yaşadı.Zorlu sezon maratonunda kulvarlarda sergilediği performansla Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından uluslararası yarışa davet edilen milli sporcu Kara, Slovenya'da yaşadığı haklı gururun ardından başarısını ailesine ve Alleben Yüzme Havuzu çalışanlarına armağan etti."Bu başarı, büyük bir ekibin başarısı"Internatıonal Swımmıng Meet Penguın Cup Yarışları'ndan bronz madalya ile dönen Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün 2004 doğumlu sporcusu Kaan Kara, elde ettiği başarıyı ailesine ve genç yaşına rağmen uzun yıllardır kulvarlarında mesai yaptığı Alleben Yüzme Havuzu ailesine armağan etti. Milli Yüzücü Kara, yarışlar sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından uluslararası bir yarışa davet edilmek bana büyük bir mutluluk yaşatmıştı. Bu mutluluğu madalya ile taçlandırmak istiyordum. 200 metre kurbağalama branşında bronz madalya kazandım. Bu başarı, büyük bir ekibin başarısıdır. Ödül kürsüsünde elde ettiğim bu başarıyı aileme ve ikinci yuvam Alleben Yüzme Havuzu ailesine armağan ediyorum. Daha iyi başarılar elde edilebilmek için çok daha fazla çalışacağım. Desteklerinden ve büyük ilgilerden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve tüm değerli yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP