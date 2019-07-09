09.07.2019 12:58
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Havuzun derin olduğunu fark etmeyen genç kızlar boğulmaktan son anda kurtuldu

Havuzun derin olduğunu fark etmeyen genç kızlar boğulmaktan son anda kurtulduDİYARBAKIR - Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde bulunan bir yüzme havuzuna giderek suya aynı anda atlayan üniversite öğrencisi 3 kız, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Havuzun derin olduğunu fark etmeyen genç kızlar boğulmaktan son anda kurtuldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde bulunan bir yüzme havuzuna giderek suya aynı anda atlayan üniversite öğrencisi 3 kız, boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Olay, Diyarbakır Silvan karayolu üzeri 15. kilometrede bulunan bir yüzme havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tuba K. Merve G. ve Havva A. isimli üç üniversite öğrencisi yüzmek için havuza gitti. Hazırlıklarını yapan genç kızlar aynı anda havuza atladı. Havuzun derin olduğunu fark etmeyen genç kızlar çırpınmaya başladı. Görevliler, boğulmak üzere olan genç kızları sudan çıkararak 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç kızları Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Havuzun derin olduğunu fark etmeyen genç kızlar boğulmaktan son anda kurtuldu
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa

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