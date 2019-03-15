15 Mart 2019, 11:26
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Havuzun İçinden Bikinili Poz Paylaşan Şeyma Subaşı'nın Ayakları, Takipçilerini Ürküttü

Maldiveler'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın, önceki gün havuz içinde paylaştığı bikinili fotoğraftaki ayakları takipçileri ürküttü.

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından cüretkar paylaşımlarına devam ediyor.

AYAKLARININ GÖRÜNTÜSÜ ÜRKÜTTÜ

Son olarak havuzun içinden bikinili fotoğrafını paylaşan Subaşı, "Yine bikinili fotoğraflara başladım" notunu düştü. Şeyma Subaşı'nın fotoğrafındaki bir detay ise dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Subaşı'nın havuzun içinde paylaştığı fotoğrafta ayağının görüntüsü takipçileri ürküttü.

SEVDA DEMİREL'İN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Subaşı'nın ayağının tuhaf görüntüsü model Sevda Demirel'in de dikkatini çekti.

"BİKİNİLİ FOTOĞRAF YASAĞI KOYDU" HABERLERİ ÇIKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere, Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde Şeyma Subaşı için "Acun, bikinili fotoğraf paylaşma yasağı koydu" haberleri çıkmıştı.

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YORUMLAR (26)
A: Avustos böceği
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GARDAŞLAR: Helva yiyek, , , , Hadi inşallah, , ,
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MANAN: Kezban askerde
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...: Boş insanların boş haberini yspmayın lanet olsun
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KXMSN: Cok Mutsuz ve huzursuz gorunuyo
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