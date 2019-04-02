Havva Çakın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP UŞAK KARAHALLI belediye başkan adayı olan Havva Çakın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. UŞAK KARAHALLI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Havva Çakın isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP UŞAK KARAHALLI adayı Havva Çakın kimdir? BTP UŞAK KARAHALLI adayı Havva Çakın yüzde kaç oy aldı?

Havva Çakın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP UŞAK KARAHALLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Havva Çakın KARAHALLI ilçesinde % 0,26 oranında oy almıştır. KARAHALLI ilçesinde % 0,26 oranında oy olan Havva Çakın adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

UŞAK KARAHALLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.