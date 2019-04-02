Havva Değirmencioğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM NARMAN belediye başkan adayı olan Havva Değirmencioğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM NARMAN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Havva Değirmencioğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM NARMAN adayı Havva Değirmencioğlu kimdir? BTP ERZURUM NARMAN adayı Havva Değirmencioğlu yüzde kaç oy aldı?

Havva Değirmencioğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM NARMAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Havva Değirmencioğlu NARMAN ilçesinde % 0,60 oranında oy almıştır. NARMAN ilçesinde % 0,60 oranında oy olan Havva Değirmencioğlu adlı BTP adayı toplamda 47 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM NARMAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.