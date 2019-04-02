Havva Irmak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DİYARBAKIR ERGANİ belediye başkan adayı olan Havva Irmak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR ERGANİ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Havva Irmak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DİYARBAKIR ERGANİ adayı Havva Irmak kimdir? BTP DİYARBAKIR ERGANİ adayı Havva Irmak yüzde kaç oy aldı?

Havva Irmak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DİYARBAKIR ERGANİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Havva Irmak ERGANİ ilçesinde % 0,45 oranında oy almıştır. ERGANİ ilçesinde % 0,45 oranında oy olan Havva Irmak adlı BTP adayı toplamda 267 adet oy sayısına ulaştı.

Havva Irmak Kimdir?

Havva Irmak, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde BTP'den Diyarbakır, Ergani Belediye Başkan Adayı oldu.

DİYARBAKIR ERGANİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.