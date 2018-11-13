Havza Belediye Başkanı İkiz'e Ziyaret

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) ve Havza
Belediyesi'nin imzaladığı protokol çerçevesinde yapılan Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkez
Müdürlüğüne atanan Mehmet Yıldız, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz
'i ziyaret etti.
Yıldız, merkezin aralık ayı itibarıyla poliklinik hizmetine başlayacağını belirtilerek yürütülen çalışmalar hakkında Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e bilgiler verdi.
Yıldız, Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tefrişat çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, merkezin bir an önce hizmete girmesinin önemli olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:
"İlçemiz için önemli bir yatırım olan bu merkez için Havza Belediyesi olarak elimizden gelen desteği verdik. OMÜ ile aramızda yapılan protokol ile belediyeye ait arazi bu iş için tahsis edildi. Bu merkez hizmete girdiğinde ilçemiz için termal sağlık merkezi olma yolu açılacak. Türkiye
'de arkasında tek üniversite olan Termal
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Eğitim Merkezi ilçemizde olacak. Bu bizim için büyük avantaj. Havza olarak tarihi ve termal bir ilçe olmanın yanı sıra termal sağlık merkezi bir ilçe olacağız. İnşallah aralık ayında poliklinik servisi verecek olan merkezimizin tamamı kısa sürede hizmete girecek. İlçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun."