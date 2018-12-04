Havza Belediye Meclisi Toplandı

04 Aralık 2018 Salı 12:17



04 Aralık 2018 Salı 12:17

Havza Belediye Meclisinin aylık toplantısı, Belediye Başkanı Murat İkiz başkanlığında gerçekleştirildi.İkiz, Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılının son meclis toplantısını yaptıklarını belirtti.Yılın sonlarına yaklaşırken belediyenin 2018 yılı çalışma takviminin de sona ermek üzere olduğuna işaret eden İkiz, "Ekiplerimiz Ortaklar Mahallemizde yol imalatına devam ediyor. Yine yağışlar öncesi kırsal mahallelerimizde bakım yapılacak yollarda ekiplerimiz, yolların bakımlarına hızlı bir şekilde devam ediyor. İvedilikle 2019 çalışma planını hazırlamak ve çalışmalarımıza devam etmek için ilgili birimlerimizce çalışmalara başlandı." dedi.Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.