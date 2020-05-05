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Havza Belediyesi maske dağıtımına devam ediyor

Havza Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına devam ediliyor.

Havza Belediyesi maske dağıtımına devam ediyor
05.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:56
Havza Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına devam ediliyor.
Belediye Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan sebze ve meyve pazarı ile süt ve süt ürünleri pazarında oluşturulan 5 giriş ve çıkış noktasında ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi.
Kontrol noktalarında vatandaşların ateşi de ölçüldü.
Belediye ekiplerince pazar yerlerinde maske ve eldiven takılması, sebze ve meyvelerin müşteriler tarafından seçilmemesi, sosyal mesafe ile genel hijyen kurallarına uyulması ve çöplerin çöp konteynerlerine atılması konularında uyarılarda bulunuldu.
Ayrıca kullanılmış eldiven ve maskeler için özel atık kutuları konulurken, dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu ve çöp konteynerlerin sayıları artırıldı.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, tedbirler kalkana kadar çalışmalara ara verilmeden devam edileceğini belirterek, "Maske kullanma zorunluluğunun başladığı günden bu yana 46 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi. Halkımızdan ricamız, kullandıkları maske ve eldivenleri özel atık kutuların atmaları." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta, Havza, Güncel, Haber

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