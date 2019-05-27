Havza Belediyesi ramazan etkinlikleri

Havza
Belediyesince ilçede düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında verilen konserde ilahiler seslendirildi.
Kevser Camisi önünde teravih namazının ardından başlayan konserde ilahileri Ömer Faruk Yeni seslendirdi. İlahilere semazen gösterisi eşlik etti.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir
, yaptığı konuşmada, ramazan ayının son haftasına girildiğini hatırlatarak, "Allah'ım yapmış olduğunuz ve yapacak olduğunuz ibadetleri kabul eylesin. Bir ramazan ayının sonuna daha ağır ağır gelmekteyiz. Yaklaşan mübarek Ramazan Bayramı
'nın Havza'mıza ve tüm İslam alemine bolluk, bereket ve birliktelik getirmesini dilerim." dedi.
Programın sonunda Özdemir, Yeni'ye çiçek sundu. Programa Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Sebahattin Özdemir
, Havza
, Güncel
Kaynak: AA