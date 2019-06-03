Havza Belediyesi ramazan etkinlikleri sona erdi

Havza
Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri, dua programıyla sona erdi.
Belediye ile Havza Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen programda Kevser Camisi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, şehitler ve Ramazan Bayramı
'nın İslam alemine bolluk bereket ve huzur getirmesi için dua edildi.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir
, sağlık ve sıhhat içerisinde bir ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Son iki gündür gelen gurbetçi kardeşlerimizle ilçemiz renklendi ve şenlendi. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, bayramın ilçemize, ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine bolluk bereket ve huzur getirmesini temenni ederim." dedi.
Daha sonra Özdemir ve İlçe Müftüsü İlyas Akyazı
, programa katılan din görevlilerine hediyeler verdi.
Özdemir, programa katılan ve Afrin
'de şehit düşen Göksu Şafak Şahin
'in ailesiyle de sohbet etti.
Şehit ailelerinin vatan emaneti olduğuna vurgulayan Özdemir, "Bizler çocuklarımızla rahat ve huzurlu şekilde bayram geçirelim, rahat bir hayat sürdürebilelim diye kendi evlatlarını yetim bırakmayı göze alan tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Bu vatanın çocukları uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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