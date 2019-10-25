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Havza'da 2. Çocuk Kitapları Günleri düzenlenecek

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Çocuk Kitap Günleri etkinliğinin bu yıl ikincisini düzenleyeceklerini söyledi.

25.10.2019 13:52Havza'da 2. Çocuk Kitapları Günleri düzenlenecek
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Çocuk Kitap Günleri etkinliğinin bu yıl ikincisini düzenleyeceklerini söyledi.
Özdemir, belediyenin projeyi çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için geliştirdiğini söyledi.
Etkinliğin 28-30 Ekim tarihleri arasında yapılacağını aktaran Özdemir, "Belediyemizin kültürel faaliyetleri kapsamında düzenlediğimiz etkinlikte amacımız çocuklarımıza kitap sevgisini aşılamak ve kitap okuma alışkanlığını kazanmalarına katkıda bulunmak. İlkini 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz çocuk kitapları günlerimizin ikincisini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenliyoruz." dedi.
Özdemir, etkinliğin 3 gün süreceğini ve 20'ye yakın yayınevinin eserlerinin çocuklarla buluşturulacağını sözlerine ekledi.

Sebahattin Özdemir, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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