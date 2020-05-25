Havza'da 25 Mayıs coşkusu

SAMSUN (İHA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü Havza'da kutlandı.

Havza'da 25 Mayıs coşkusu
25.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:52
SAMSUN (İHA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü Havza'da kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl kutlamaları çerçevesinde İlk Kıvılcım Şehitler Parkı'ndaki şehitler anıtına çelenk sunuldu. Çelenk koyma törenine, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Sonrasında Başkan Özdemir ve Ak Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan Ramazan Bayramı nedeni ile bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Özdemir ve Kayan ziyaretler kapsamında ilk olarak nöbetçi eczaneyi ziyaret ederek burada Eczacı Ahmet Kaya ve çalışanları ile bayramlaştılar.

Havza Belediye Başkanı Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kayan daha sonra Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve seyahat yasağının başladığı günden bu yana Teşvikiye Kavşağı'nda oluşturulan kontrol noktasını ziyaret ederek burada görevli polis ve jandarma ile bir süre sohbet ederek, polis ve jandarma personeline bayram şekeri ikram ettiler.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir görevlilerin bayramlarını kutlayarak, "İnşallah sağlık, güvenlik ve diğer kamu çalışanlarımızın özverili çalışmaları ve halkımızın sabrı ile önümüzdeki bayramlarda sarılarak bayramlaşacağız. Tüm kamu görevlilerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, görevli personelimiz ve halkımızın bayramını kutluyorum" dedi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da görevlilerin bayramlarını kutlayarak, "Alınan her tedbir halkımız için. İnşallah bu tedbirler ve yapılan çalışmalar ile bu illetten kısa sürede kurtulacağız. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlarım" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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