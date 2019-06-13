Havza'da 3 bin 12 aday YKS'ye girecek

Kaynak: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Havza'da 3 bin 12 adayın katılacağını bildirildi.Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu, 2019 YKS öncesi alınacak tedbirleri görüşmek üzere ÖSYM Havza İlçe Koordinatörlüğü ziyaret ederek, Havza Meslek Yüksekokulu yetkileriyle bir araya geldi.Ziyarette, sınav öncesi ve sınav sonrası için alınan tedbirler ile yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Çörekçioğlu, Havza Belediyesi olarak sınav öncesi ve sırasında ilçeye gelen adaylara yardımcı olmak adına çeşitli tedbirler alındığını belirterek, "Sınav günü ilçe merkezinde adayların sınava geç kalma durumlarının önüne geçmek adına araçlarımız hazır bekletilecek. Ayrıca zabıta memurlarımız dışarıdan sınav için gelecek adaylarımıza yardımcı olacak. İlçe merkezindeki lokanta ve cafeler ile görüşerek sınav için gelen misafirlerimize indirim uygulamaları sağlandı." dedi.ÖSYM İlçe Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, ilk oturumu cumartesi günü gerçekleştirilecek 2019 YKS sınavlarına ilçede 3 oturumda 3 bin 12 aday girecek.