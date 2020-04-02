Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Havza'da 73 yaşındaki kişi "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katıldı

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki kişi, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

02.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:20
Havza'da 73 yaşındaki kişi
Samsun 'un Havza ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki kişi, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Memduhiye Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Yakup Güvenç, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası 3 bin lira yardımda bulunma kararı aldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bankaya gidemeyen Güvenç, Havza Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi.
Güvenç'in evine giden görevli, aldığı parayı bankaya giderek bağış hesabına yatırdı. Bağış makbuzu, zabıta memuru İsmail Şahin tarafından Güvenç'e teslim edildi.
Güvenç, kampanyaya katılarak ülkesine destek vermenin mutluluğnu yaşadığını söyledi.
Havza Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan alınan bilgiye göre, ilçede 112, 155 ve 156 hatlarına toplam 463 talep geldi.
Talepler, Havza Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından koordine edilen 8 ekip tarafından karşılanıyor.
Seyahat İzin Kurulu tarafından da şartları uygun olan 54 kişiye seyahat izni verildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Havza, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Havza'da 73 yaşındaki kişi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:08: Suriye'de rejim kontrolündeki bölgede Kovid-19 vaka sayısı 16'ya çıktı - Haber 18:08: Üzerinden traktör geçen kişi ağır yaralandı - Haber 18:06: Marmaris'te polisevi ve öğretmenevi, sağlıkçılara açıldı - Haber 18:06: Beyoğlu Belediyesinden maske üretimi - Haber 18:05: Rüştü Reçber'in sağlık durumu iyiye gidiyor - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber