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Havza'da 73 yaşındaki kişi "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katıldı

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki kişi, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

02.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:29

Samsun 'un Havza ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki kişi, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Memduhiye Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Yakup Güvenç, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası 3 bin lira yardımda bulunma kararı aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bankaya gidemeyen Güvenç, Havza Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi.

Güvenç'in evine giden görevli, aldığı parayı bankaya giderek bağış hesabına yatırdı. Bağış makbuzu, zabıta memuru İsmail Şahin tarafından Güvenç'e teslim edildi.

Güvenç, kampanyaya katılarak ülkesine destek vermenin mutluluğnu yaşadığını söyledi.

Havza Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan alınan bilgiye göre, ilçede 112, 155 ve 156 hatlarına toplam 463 talep geldi.

Talepler, Havza Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından koordine edilen 8 ekip tarafından karşılanıyor.

Seyahat İzin Kurulu tarafından da şartları uygun olan 54 kişiye seyahat izni verildi.

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Havza’da 73 yaşındaki kişi ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına katıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Havza, Güncel

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Havza'da 73 yaşındaki kişi "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katıldı
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