Havza'da afat kurbanı kesildi

Havza
'da çiftçiler, afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu için kurban kesip dua etti.
Üniversite ve Mısmılağaç mahalleleri tarafından düzenlenen afat kurbanı programlarına, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir
, AK Parti
İlçe Başkanı Kadir Kayan, Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Şahin
ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Okunan mevlit ve duaların ardından kesilen kurbanların etleri davetlilere ikram edildi.
Mısmılağaç Mahallesi Muhtarı Veli Şenkal, katılımcılara teşekkür ederek, "Afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için her yıl kestiğimiz kurbanlarımıza bir yenisini ekledik. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." dedi.
Kaynak: AA
Sebahattin Özdemir
, Havza
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