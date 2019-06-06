06.06.2019 17:14
Haberler» Güncel » Haber

Havza'da afat kurbanı kesildi

Havza

Havza'da çiftçiler, afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu için kurban kesip dua etti.

Havza'da çiftçiler, afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu için kurban kesip dua etti.
Üniversite ve Mısmılağaç mahalleleri tarafından düzenlenen afat kurbanı programlarına, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Şahin ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Okunan mevlit ve duaların ardından kesilen kurbanların etleri davetlilere ikram edildi.
Mısmılağaç Mahallesi Muhtarı Veli Şenkal, katılımcılara teşekkür ederek, "Afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için her yıl kestiğimiz kurbanlarımıza bir yenisini ekledik. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." dedi.
Kaynak: AA
Sebahattin Özdemir, Havza, Güncel