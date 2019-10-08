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Havza'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Havza'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Amatör Spor Haftası" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

08.10.2019 15:32Havza'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri
Havza'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Amatör Spor Haftası" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında Kevser Cami önünde katılımcılar matrak, mas güreşi, bilek güreşi, ok atışı, basketbol ve bocce oynadılar.
Her yaştan vatandaşın istediği sokak sporunu yaptığı etkinlik eğlenceli anlara sahne oldu. Özellikle iki minik katılımcının matrak oynaması ilgi ile izlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerin dün başladığını ve hafta boyunca devam edeceğini belirterek, "Etkinlikler kapsamında bu yıl halkımızı spor ile buluşturmak için sporu ayaklarına kadar getirdik. Amacımız çocuklarımıza ve halkımıza sporu sevdirmek ve onların birlikteliklerine katkı sağlamak." dedi.
Uzun, hafta boyunca geleneksel oyunların yanı sıra atletizm, voleybol futbol gibi spor dallarında da halkın katılımları ile müsabakaların düzenleneceğini belirtti.

basketbol, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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