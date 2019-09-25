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Havza'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Havza Belediyesi iş birliğinde ilçede mahalle yollarında asfaltlama çalışmaları sürüyor.

25.09.2019 11:40Havza'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Havza Belediyesi iş birliğinde ilçede mahalle yollarında asfaltlama çalışmaları sürüyor.
Bekdiğin Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt kaplama çalışmalarını inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, mahalle sakinleri ile de sohbet etti.
Özdemir, yaklaşık 300 metrelik bir alanda yapılan çalışma ile mahallenin önemli bir sorununun kalkacağını belirterek, "Hem Büyükşehir Belediyesi hem de belediyemize bağlı ekipler sahada çalışmalarına devam etmekte. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli ve iş birliği içinde Ilıca ve Kayabaşında asfalt yama işlemleri gerçekleştirildi. Hava şartları elverdiği sürece çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bekdiğin, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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