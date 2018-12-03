Havza'da "Başarı İçin Mutlu Aile" Semineri

Havza
ilçesinde lise öğrencilerine yönelik "Başarı İçin Mutlu Aile" semineri düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Havza Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Kişisel Gelişim Uzmanı Asım Yekeler katıldı.
Yekeler, seminerde öğrencilere çeşitli bilgiler vererek, "Sevgi olmadığı takdirde mutlu olunmaz, mutluluk olmadığı takdirde başarı elde edilemez." önerisinde bulundu.
Seminere, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Müftüsü İlyas Akyazı
ve diğer ilgililer katıldı.
Havza
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:48