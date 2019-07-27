Havza'da buğday pazarı hareketlendi
Havza ilçesinde hasatla birlikte buğday pazarında hareketlilik başladı.27.07.2019 16:03
Havza ilçesinde hasatla birlikte buğday pazarında hareketlilik başladı.
Hasat ve harmanını tamamlayan çiftçilerin bir bölümü mahsullerini satmak için Havza Buğday Pazarı'na geldi.
Zahireciler buğdayı kilosu, cinsi ve kalitesine göre 1,10 ila 1,35 lira arasında değişen fiyatlarda alırken, vasıfsız buğday ise 1 ila 1,10 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor.
Zahireci ve Havza Buğday Borsası Başkanı Sencer Gedik, Havza'da hasadın yaklaşık 3 gün önce başladığını ve 20 gün daha süreceğini söyledi.
Gedik bu yıl buğday rekoltesinin az olmasını beklediklerini belirterek; "Bu yıl buğday ekim alanı azaldı. Bunun öncelikli sebebi, mazot, gübre ve ilaç gibi girdi fiyatlarının yüzde 125 artması. Diğer neden ise geçen yıl buğdayın kazandırmaması. Bu sebeplerden ötürü çiftçimiz ayçiçeği ve şeker pancarı gibi ürünlere yöneldi." dedi.
Hasat sonrası harmanını yapan çiftçilerin ürettikleri mahsulleri buğday pazarına getirmeye başladığını belirten Gedik, "Bu yıl verim ve kalite buğdayda iyi. Havza'da buğdayda dekar başı 450 ile 750 kilo arasında verim oldu. Borsa olarak yapmış olduğumuz analizlerle çiftçimizin ürününü en iyi fiyattan almaya gayret ediyoruz." dedi.
Hasat ve harmanını tamamlayan çiftçilerin bir bölümü mahsullerini satmak için Havza Buğday Pazarı'na geldi.
Zahireciler buğdayı kilosu, cinsi ve kalitesine göre 1,10 ila 1,35 lira arasında değişen fiyatlarda alırken, vasıfsız buğday ise 1 ila 1,10 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor.
Zahireci ve Havza Buğday Borsası Başkanı Sencer Gedik, Havza'da hasadın yaklaşık 3 gün önce başladığını ve 20 gün daha süreceğini söyledi.
Gedik bu yıl buğday rekoltesinin az olmasını beklediklerini belirterek; "Bu yıl buğday ekim alanı azaldı. Bunun öncelikli sebebi, mazot, gübre ve ilaç gibi girdi fiyatlarının yüzde 125 artması. Diğer neden ise geçen yıl buğdayın kazandırmaması. Bu sebeplerden ötürü çiftçimiz ayçiçeği ve şeker pancarı gibi ürünlere yöneldi." dedi.
Hasat sonrası harmanını yapan çiftçilerin ürettikleri mahsulleri buğday pazarına getirmeye başladığını belirten Gedik, "Bu yıl verim ve kalite buğdayda iyi. Havza'da buğdayda dekar başı 450 ile 750 kilo arasında verim oldu. Borsa olarak yapmış olduğumuz analizlerle çiftçimizin ürününü en iyi fiyattan almaya gayret ediyoruz." dedi.
Havza, Güncel
Kaynak: AA