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Havza'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Korona virüsünün Türkiye'de görülmesi üzerine dezenfekte çalışmaları daha da önem kazandı.

23.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:23
Havza'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
Korona virüsünün Türkiye 'de görülmesi üzerine dezenfekte çalışmaları daha da önem kazandı. Bu kapsamda Samsun Havza Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda geniş kapsamlı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında Kazımpaşa, Şehit Hasan Aktar Caddesi, Mehmetçik Meydanı ve Kevser Park'ta dezenfeksiyonlu su ile yıkama işlemi yapıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir korona virüsü tedbirleri ile ilgili olarak tüm ülke gibi kendilerinin de teyakkuzda olduklarını belirterek, "İlk günden itibaren hemen her ortamı dezenfekte etmek için yoğun mesai harcıyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sık kullandıkları ortamlar başta olmak üzere hemen hemen her yeri dezenfekte ediyor. Cadde ve sokaklarda da dezenfekte edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığının korona virüs ile ilgili uyarılarını dikkate alarak kişisel korunma yöntemlerini uygulamamız gerekiyor. Tüm halkımızın mümkün olduğunca evde kalmaları önemli. Bu amaçla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu Belediyemiz Beyaz Masa biriminde göreve başladı" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Samsun, Havza, Güncel

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