Havza'da camilerde dezenfekte çalışması

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında ibadethanelerde dezenfekte çalışması yapıldı. Havza Belediyesi ve Havza İlçe Müftülüğü iş birliği ile ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde bulunan 160 cami, 24 Kur'an kursu, Aile Rehberlik Merkezi ve İlçe Müftülüğü'nde korona virüse karşı dezenfekte çalışması başlattı. Çalışmalar ile ilgili olarak bir açıklama yapan Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, "Yapılan her şey sağlığımızı korumak için. Bu günlerde halkımıza bol bol ibadet edip, bir an evvel bu tehlikeden kurtulmamız ve milletimiz, vatanımız için dua etmeleri tavsiyemiz. Havza Belediyemize bizlere vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim" dedi.Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde kurulan 2 dezenfekte ekibi yürütülen çalışmalar kapsamında bir cemevinde de dezenfekte çalışması yapıldı. Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, "Bu günleri toplum olarak hep birlikte atlatacağız. Alınan tedbir ve yasaklara riayet etmeliyiz" ifadelerini kullandı.Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, "Bizler görevimizin başındayız. Havza Belediyesi olarak korona virüsün ülkemizde görülmesinin ardından durumu ciddiye alarak, çalışmalarımızı titizlikle yürütmeye başladık. Bu anlamda Belediye olarak özellikle ilçemizdeki toplu yaşam alanlarında dezenfektan çalışmaları kapsamında, tüm ibadethaneler virüse karşı tedbir amaçlı temizlik yaptık. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsunlar, korona virüsüne karşı her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Bu süreçte fedakarca çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA