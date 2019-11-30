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Havza'da CHP delege seçimi yapıldı

CHP Havza İlçe Teşkilatında delege seçimi gerçekleştirildi.

30.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:12Havza'da CHP delege seçimi yapıldı
CHP İlçe Teşkilatında delege seçimi gerçekleştirildi.
İlçe başkanlığı binasında yapılan seçimde parti üyeleri, kurtulan sandıkta oy kullandı.
CHP İlçe Başkanı Ertaş Çoban, seçimin partide başlayan kongre sürecinin bir adımı olduğunu belirterek, "14 Aralık -27 Şubat tarihleri arasında ilçe kongrelerimizi, 2 Ocak-3 Mart 2020 tarihleri arasında da il kongremizi gerçekleştireceğiz. Havza ilçe örgütü olarak delege seçimlerimizi tamamladık. Seçimler sonrası merkez ve kırsal mahallerimizde 139 delegemiz belli oldu. 13 doğal delegemiz ile ilçemizin 152 delegesi bulunmaktadır. 11 Ocak 2020'de ilçemizin olağan kongresi gerçekleşecektir." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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