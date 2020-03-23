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Havza'da dezenfeksiyon çalışmaları

Havza Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında cadde ve sokaklar yıkandı.

23.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:16
Havza'da dezenfeksiyon çalışmaları
Havza Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında cadde ve sokaklar yıkandı.
Çalışmalar kapsamında Kazımpaşa , Şehit Hasan Aktar Caddesi, Mehmetçik Meydanı ve Kevser Park'ta dezenfeksiyonlu su ile yıkama çalışması yapıldı.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, koronavirüs tedbirleri ile ilgili olarak tüm ülke gibi kendilerinin de teyakkuzda olduklarını belirtti.
"İlk günden itibaren hemen her ortamı dezenfekte etmek için yoğun mesai harcıyoruz." diyen Özdemir, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığının koronavirüs ile ilgili uyarılarını dikkate alarak kişisel korunma yöntemlerini uygulamamız gerekiyor. Tüm halkımızın mümkün olduğunca evde kalmaları önemli. Bu amaçla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu Belediyemiz Beyaz Masa biriminde göreve başladı."
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Kaynak: AA

Etiketler : Kazımpaşa, Havza, Güncel

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