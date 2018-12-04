Havza'da Dünya Engelliler Günü Kutlaması

Dünya Engelliler Günü
nedeni ile Havza
Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliği ile eğlence düzenlendi.
Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hasan Göktuğ, yemek sonrası yaptığı konuşma da engellilerin yaşadıkları sıkıntılar ve bu konuda yapılan yasal düzenlemelere değindi.
Göktuğ, "Unutmayalım ki bizler de potansiyel birer engelli adayıyız. Bu tür geceler engeliler adına farkındalık yaratmak için önemli. Düzenlenen programlar engelli vatandaşlarımızın sorunlarını anlamak ve onlarla bir araya gelmek için önemli." dedi.
Konuşmaların ardından öğretmenlerden oluşan koro konser verdi.
Programda ayrıca Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tarafından yapılan el ürünlerinin sergisi açıldı.
Etkinliğe, Kaymakam Metin Yılmaz
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hasan Göktuğ, protokol üyeleri, vatandaşlar ve Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri katıldı.
Dünya Engelliler Günü,Havza
04 Aralık 2018 Salı 09:33