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Havza'da Eğitim-Bir Sen istişare toplantısı

Havza'da Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğince iş yeri temsilcileri istişare toplantısı gerçekleştirildiHavza Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, her zaman eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarını söyledi.

09.10.2019 11:56Havza'da Eğitim-Bir Sen istişare toplantısı
Havza'da Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğince iş yeri temsilcileri istişare toplantısı gerçekleştirildi
Havza Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, her zaman eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarını söyledi.
Özdemir, "Bize ne zaman ihtiyaç duysanız sizlerin yanındayız ve bundan sonra da yayınınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.
Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Numan Kurt ise düzenlenen istişare toplantılarının önemine değinerek sendikal faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Konuşmanın ardından Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, Kurt'a hediye takdim etti.
Daha sonra iş yeri temsilcilerinin yetki ve sorumlulukları, görüş ve öneriler, toplu sözleşme süreci gibi konular görüşüldü.
Toplantıya, Havza Belediye Başkanı Özdemir'in yanı sıra Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cafer Uzun ile sendikanın iş yeri temsilcileri katıldı.

Sebahattin Özdemir, Eğitim Bir Sen, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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