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Havza'da ekmek fırınları denetlendi

Havza Belediyesi zabıta ekipleri fırın denetimi yaptı.

26.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:10Havza'da ekmek fırınları denetlendi
Belediyesi zabıta ekipleri fırın denetimi yaptı.
İlçedeki 13 ekmek fırınını denetleyen ekipler, denetimlerde gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve ekmek yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadıkları ile bulundurulması gereken açılış ruhsatı, hijyen belgesi gibi diğer evrakları inceledi.
Denetimlerde iş yeri sahipleri genel hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.
Havza Belediyesi Müdürü Erhan Demir gıda üretimi yapan iş yerlerinde rutin denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Sofralarımızın vazgeçilmesi olan temel gıdamız ekmeklerimizin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesi için denetimler aralıksız devam edecek. Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Tüm fırıncı arkadaşlarımıza gerek gramajda gerekse temizlik konusunda göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyorum." dedi.

Zabıta, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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